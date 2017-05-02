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В Бишкеке появились качели для особых детей (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

        

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423714-ru.html

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В Бишкеке появилась большая шахматная доска

2 мая 2017, 15:05       Комментарии

В Бишкеке на бульварах Эркиндик и Молодой Гвардии появились качели для особых детей. Как сообщила пресс-служба мэрии, для развития доступных общественных пространств и интеграции детей с особыми нуждами институт развития молодежи при поддержке муниципалитета и фонда "Сорос Кыргызстан" инициировал установку специализированных детских качелей на территории игровых площадок.
"Данная инициатива является первым шагом к созданию пространства с равными возможностями для детей, вне зависимости от физических особенностей", - сообщили в мэрии.
В перспективе институт развития молодежи (ИРМ) планирует вести работу по продвижению развития инклюзивных площадок, в частности, при поддержке столичной мэрии создать одну уникальную площадку в городе.

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