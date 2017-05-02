В Бишкеке появились качели для особых детей (фото)

2 мая 2017, 15:05 Комментарии

В Бишкеке на бульварах Эркиндик и Молодой Гвардии появились качели для особых детей. Как сообщила пресс-служба мэрии, для развития доступных общественных пространств и интеграции детей с особыми нуждами институт развития молодежи при поддержке муниципалитета и фонда "Сорос Кыргызстан" инициировал установку специализированных детских качелей на территории игровых площадок.

"Данная инициатива является первым шагом к созданию пространства с равными возможностями для детей, вне зависимости от физических особенностей", - сообщили в мэрии.

В перспективе институт развития молодежи (ИРМ) планирует вести работу по продвижению развития инклюзивных площадок, в частности, при поддержке столичной мэрии создать одну уникальную площадку в городе.