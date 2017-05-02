Депутаты предложили проводить тройную проверку списка избирателей и отменить листки оповещения

2 мая 2017, 15:03 Комментарии

Депутаты предложили вести в Кыргызстане тройную проверку списка избирателей. Об этом стало известно 2 мая на парламентских слушаниях по поправкам в закон о выборах депутатов ЖК и президента КР. "Мы предлагаем ввести норму, по которой за 60 дней до выборов будет составлен предварительный список избирателей. За 20 дней будет контрольный список и за 3 дня до голосования будет подготовлен окончательный список избирателей", - сказал депутат Мирлан Жеенчороев ("Республика - Ата-Журт").

Депутат Дастан Бекешев (СДПК) сообщил, что из закона предлагается исключить норму, по которой избирателям направляют письменные оповещения о необходимости участвовать в выборном процессе. "Они занимают много времени. У нас сейчас есть Интернет, есть радио, телевидение. Мы предлагаем, чтобы ЦИК через СМИ давал такие оповещения", - сказал он.