Глава ЦИК Н.Шайлдабекова: Срок полномочий президента может быть больше или меньше срока избрания

2 мая 2017, 15:24 Комментарии

Срок полномочий президента может быть больше или меньше конституционного срока избрания. Об этом 2 мая на парламентских слушаниях по поправкам в закон о выборах депутатов ЖК и президента КР сказала глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова. Ранее стало известно, что депутат Иса Омуркулов (СДПК) предлагает передвинуть дату президентских выборов с 19 ноября на 15 октября 2017 года.

Во время обсуждения депутат Алмамбет Шыкмаматов ("Ата Мекен") поинтересовался у Н.Шайлдабековой, будет ли у Центризбиркома достаточно времени на проведение всех необходимых процессов.

"В статье 61 Конституции точно написано, что президент избирается на 6-летний срок и никаких оговорок или попыток интерпретировать эту норму нельзя. В пункте 2 статьи 63 Конституции написано, что полномочия президента прекращаются с момента вступления в должность нового президента, тут говорится о процедуре инаугурации. Первая статья не должна противоречить второй. Если взять в учет то, что может быть второй тур и там есть оговорка о двух неделях, что ЦИК выделяется до 20 дней для подведения итогов, на инаугурацию дается 2 месяца, то хватит ли ЦИК этого времени? Может целесообразно назначить выборы на 1 октября? Дата 1 декабря прописана с учетом того, что предыдущий президент занимает должность, пока не закончатся все эти процедуры", - сказал он.

В ответ Н.Шайлдабекова заявила, что для ЦИКа нет проблемы "1 декабря". "Статьи 61 и 63 Конституции не противоречат друг другу. Если остановиться на дате 1 декабря, то для нас такой проблемы нет. По статье 61 Конституции, президент избирается на 6-летний срок. Срок обозначен для того, чтобы определить обязательность избрания президента каждые 6 лет.

По статье 63, полномочия президента передаются вновь избранному и после этого его полномочия прекращаются. Опять таки норма говорит о непрерывности государственной власти. Срок полномочий президента может быть как меньше, так и больше конституционного срока избрания", - сказала она.

"ЦИК в соответствии с Конституционным законом, является органом, который обеспечивает подготовку и проведения выборов. Мы руководствуемся законом, по которому, на данный момент, выборы назначаются на третье воскресенье ноября. Если будут внесены изменения, то мы будем руководствоваться этим законом, который будет принят", - добавила глава ЦИК.