Водитель BMW, чуть не сбивший школьницу: я вез беременную женщину

2 мая 2017, 15:18 Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. В Бишкеке во вторник задержали водителя BMW, чуть не сбившего мужчину и девочку на пешеходном переходе, сообщили в столичном Управлении патрульной милиции.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором школьница и мужчина, переходящие дорогу, едва не попали под колеса несшегося на большой скорости автомобиля. Выяснилось, что нарушитель ехал на красный сигнал светофора. После этого его объявили в розыск.

В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека сообщили, что 28-летнего мужчину задержали во вторник. В свое оправдание он сказал, что вез беременную в роддом, поэтому спешил. Однако никаких данных, подтверждающих его слова, нет.

Патрульная милиция устанавливает детали произошедшего.

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