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Водитель BMW, чуть не сбивший школьницу: я вез беременную женщину

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423710-ru.html

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2 мая 2017, 15:18       Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. В Бишкеке во вторник задержали водителя BMW, чуть не сбившего мужчину и девочку на пешеходном переходе, сообщили в столичном Управлении патрульной милиции.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором школьница и мужчина, переходящие дорогу, едва не попали под колеса несшегося на большой скорости автомобиля. Выяснилось, что нарушитель ехал на красный сигнал светофора. После этого его объявили в розыск.
В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека сообщили, что 28-летнего мужчину задержали во вторник. В свое оправдание он сказал, что вез беременную в роддом, поэтому спешил. Однако никаких данных, подтверждающих его слова, нет.
Патрульная милиция устанавливает детали произошедшего.
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