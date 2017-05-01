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Денежные переводы "Лидер" теперь доступны в пунктах почты Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/denezh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423709-ru.html

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2 мая 2017, 15:03       Комментарии

Платежная система "Лидер" и Государственное предприятие "Кыргыз почтасы" (почта Кыргызстана, www.kyrgyzpost.kg) объявляют о сотрудничестве. В настоящее время "Лидер" является единственной международной платежной системой – партнером оператора национальной почтовой сети Кыргызстана.
Наши клиенты могут получить или отправить денежный перевод с помощью системы "Лидер" в филиалах Почты Кыргызстана. Сеть точек выдачи и отправки денежных переводов включает 100 пунктов, в том числе, 4 почтовых филиала, филиал "Бишкекский почтамт", 37 районных и 7 городских филиалов и другие. Пункты почты Кыргызстана расположены во всех крупных городах и районных центрах – Бишкеке, Оше, Караколе, Нарыне, Джалал-Абаде и других. Благодаря сотрудничеству оператора национальной почтовой сети и платежной системы "Лидер" у наших клиентов появилась возможность получать и отправлять денежные переводы на всей территории Кыргызстана, что является значительным преимуществом в условиях ограниченного доступа к финансовым услугам в некоторых регионах страны.
Переводы в/из Кыргызстана по системе "Лидер" можно отправить в рублях, долларах США и евро. При этом прием и выплата переводов в филиалах ГП "Кыргыз почтасы" осуществляется в национальной валюте (сомах) по текущему курсу Национального банка Кыргызской Республики.
Сеть системы "Лидер" в Кыргызстане включает около 1000 пунктов. Сервис отправки и получения денежных переводов доступен нашим клиентам в 300 000 пунктов обслуживания в 130 странах присутствия системы "Лидер".
Платежная система "Лидер" – национально значимая платежная система. Компания работает c 2003 года. Оператор платежной системы "Лидер" – НКО АО "Лидер", Москва (лицензия Банка России № 3304-К). "Лидер" объединяет миллионы людей по всему миру. Денежные переводы, оплата любых счетов, контроль над расходами – все это в одном окне. Наши сервисы доступны в банках, ритейле, банкоматах/терминалах, интернете и гаджетах. Мы делаем управление личными финансами легким и удобным. Круглосуточный контакт-центр: +7 495 984 0505. Сайт: www.leadermt.ru.

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