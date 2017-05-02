Иса Омуркулов предлагает провести президентские выборы 15 октября 2017 года

2 мая 2017, 15:10 Комментарии

В парламенте проходят слушания по законопроекту о внесении изменений в конституционные законы Кыргызстана "О выборах президента" и "О выборах депутатов Жогорку Кенеша".

Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов сообщил, что им внесено предложение изменить дату выборов президента и перенести ее на 15 октября 2017 года.

"Октябрь – это оптимальный вариант, если мы будем проводить выборы в два тура и у ЦИК будет 20 дней для вынесения итогов", – сказал он.

Напомним, ранее, на встрече с председателем ЦИК президент отметил особую важность выборов нового президента страны, которые в соответствии с конституционным законом состоятся в третье воскресенье ноября, то есть 19 ноября 2017 года.