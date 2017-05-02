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Иса Омуркулов предлагает провести президентские выборы 15 октября 2017 года

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/isa-om...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423708-ru.html

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Дастан Бекешов: "Если на президентских выборах будет II тур, то он выпадет на новый год"

2 мая 2017, 15:10       Комментарии

В парламенте проходят слушания по законопроекту о внесении изменений в конституционные законы Кыргызстана "О выборах президента" и "О выборах депутатов Жогорку Кенеша".
Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов сообщил, что им внесено предложение изменить дату выборов президента и перенести ее на 15 октября 2017 года.
"Октябрь – это оптимальный вариант, если мы будем проводить выборы в два тура и у ЦИК будет 20 дней для вынесения итогов", – сказал он.
Напомним, ранее, на встрече с председателем ЦИК президент отметил особую важность выборов нового президента страны, которые в соответствии с конституционным законом состоятся в третье воскресенье ноября, то есть 19 ноября 2017 года.

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