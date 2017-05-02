Российский эксперт по Центральной Азии так и не понял изменения в КР

2 мая 2017, 14:53 Комментарии

Достаточно смешно выглядит, когда некоторые российские эксперты и журналисты проявляют беспокойство по уровню коррупции, по состоянию демократии в Кыргызстане. Это все равно, что зверь, находящийся в зоопарке, будет сетовать о положении своих собратьев на воле и учить, как быть свободными. Так выглядит, когда о ситуации в Кыргызстане пишут такие "эксперты по Центральной Азии", как Аркадий Дубнов или Григорий Михайлов. Иной раз доходит до нелепостей.

Комментируя иск Генпрокуратуры в отношении Чолпон Джакуповой, Дубнов почему-то провел аналогию с иском младшей дочери покойного ныне президента Узбекистана Ислама Каримова, Лолы Каримовой, к французскому интернет-изданию Rue89. Когда младшая дочь Каримова была возмущена тем, что ее отца назвали диктатором.

Но почему-то Дубнов умалчивает о том, что в Узбекистане такие иски со стороны младшей дочери Каримова были невозможны априори, так как в соседней стране невозможно было бы представить себе, чтобы кто-то осмелился назвать президента диктатором. Такой человек мог бы провести оставшуюся жизнь в Таштюрьме, и это в лучшем случае, а мог бы просто сгинуть.

Дубнов до сих пор смотрит на ситуацию в Кыргызстане со своей российской колокольни, через призму российской действительности. Ему даже трудно представить, чтобы Путин подал иск в суд против правозащитника, который нелестно будет отзываться о нем или же необоснованно припишет психические отклонения. Такой человек просто будет задавлен всей мощью госмашины.

Недаром же говорили: чтобы понимать традиции, надо родиться и жить в традиции. Дубнову, при всей его осведомленности, трудно понять, что глава государства и правозащитник будут через суд решать свои претензии, и каждая сторона должна будет доказывать свою правоту. Это нормально для демократической страны.

А вся озабоченность якобы репутацией Атамбаева из-за того, что "приведет к бурной полемике между сторонами процесса на тему "Маньяк или не маньяк президент Алмазбек Атамбаев?" говорит о том, что Дубнов так и не понял изменения в стране. Это недорогая цена для Атамбаева, это поддержка демократических традиций, чтобы споры между властью и оппозицией решались в судах, а не путем выстрелов в спину, как это иногда бывает в других странах. Дубнову пора уяснить себе, что политическая культура в Кыргызстане и России разительно отличаются. Кстати, и в различных рейтингах тоже: по свободе слова, к примеру. Но это не осуждение России, пусть каждый народ выбирает свое. Только не стоит через призму своей российской действительности говорить что-то о Кыргызстане.

Кстати, в 2008 году свергнутый Курманбек Бакиев, ссылаясь на известного российского журналиста, международного обозревателя газеты "Время новостей" Аркадия Дубнова, призвал правоохранительные органы не спать в борьбе со свободной прессой. "Как пояснил господин Бакиев, даже иностранный журналист Аркадий Дубнов заметил, что местные СМИ слишком свободны и не знают разницы между "правильной" и "неправильной" критикой, за что их стоило бы приструнить", - говорилось в заявлении молодых оппозиционеров.

Помнится, господин Дубнов стал чуть ли не рупором режима Бакиевых, вещая и пытаясь защитить изгнанного президента с телеэкранов, особенно Пятого канала, который стал негласно главным телеканалом страны под чутким руководством Оксаны Малеванной. Потом Бакиева свергли, а Дубнов вновь продолжил свою деятельность в качестве эксперта по Кыргызстану. Правда, он начал говорить о том, что, мол, предупреждал и предсказывал падение Бакиева.

И вот еще одна цитата, это комментарий Дубнова в 2007 году по ситуации в Кыргызстане: "Я говорил и буду повторять, что в Киргизии нет политиков, есть деятели. Невозможно заниматься политикой, опираясь не на убеждения, а на мнения родственников. Ведь как у вас происходит? Поддерживают не за идею, а потому что это друг, брат или сват. Возьмем хотя бы многочисленные митинги, что проводятся в Киргизии с такой помпой. Это демонстрация силы того или иного землячества, но никак не политической мощи партии или объединения. На данном этапе лидеры подобных пикетов не политики, а представители улицы".

Хотя, пока есть потребность в идеологической поддержке чьей-то позиции, всегда будут нужны такие, как Дубнов. А они будут говорить то, что надо. Тешить себя иллюзиями, считая, что могут быть оракулами.

"Поэт ужасно любил воспевать буревестников и ужасно не любил созерцать горевестников.

Увидит буревестника - воспоет. Увидит горевестника - восплачет. И то и другое он делал с полной искренностью и никак при этом не мог понять, что воспевание буревестников непременно приводит к появлению горевестников", - пожалуй, этой цитатой гениального Фазиля Искандера можно закончить и немного поэтически попытаться показать Дубнова.