Избирательный залог президента предлагают увеличить до 2 млн сомов

2 мая 2017, 15:02 Комментарии

Сегодня, 2 мая, в ходе парламентских слушаний по изменениям в Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша" депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Мирлан Жээнчороев предложил увеличить избирательный залог для кандидатов в президенты до 2 млн сомов.

Отметим, в настоящий момент избирательный залог составляет 1 млн сомов. Ранее парламентарии предлагали увеличить данную сумму до 5 млн сомов.

"Кроме того, экзамен по госязыку нужно проводить через систему "кыргыз тест". Она уже показала себя во время парламентских выборов с хорошей стороны. В рамках уравнения кандидатов в депутаты и кандидатов в президенты, предлагается увеличить избирательный залог для кандидатов в депутаты - до 5 млн сомов, для кандидатов в президенты - до 2 млн сомов", - сказал Жээнчороев.