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Избирательный залог президента предлагают увеличить до 2 млн сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359246_iz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423703-ru.html

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В ЖК предлагают увеличить до 2 млн сомов избирательный залог кандидата в президенты

Глава ЦИК Н.Шайлдабекова: Срок полномочий президента может быть больше или меньше срока избрания

2 мая 2017, 15:02       Комментарии

Сегодня, 2 мая, в ходе парламентских слушаний по изменениям в Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша" депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Мирлан Жээнчороев предложил увеличить избирательный залог для кандидатов в президенты до 2 млн сомов.
Отметим, в настоящий момент избирательный залог составляет 1 млн сомов. Ранее парламентарии предлагали увеличить данную сумму до 5 млн сомов.
"Кроме того, экзамен по госязыку нужно проводить через систему "кыргыз тест". Она уже показала себя во время парламентских выборов с хорошей стороны. В рамках уравнения кандидатов в депутаты и кандидатов в президенты, предлагается увеличить избирательный залог для кандидатов в депутаты - до 5 млн сомов, для кандидатов в президенты - до 2 млн сомов", - сказал Жээнчороев.

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