Кыргызстанец А.Муртазалиев завоевал четыре медали на турнире по джиу-джитсу в США

2 мая 2017, 14:45 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Кыргызстанец Абдурахман Муртазалиев завоевал четыре медали на турнире по бразильскому джиу-джитсу в США.

Как сообщается на сайте Dallas Spring International Open 2017, турнир проходил с 29 по 30 апреля в Далласе (США) по правилам международной федерации бразильского джиу-джитсу.

В первый день турнира состязания проводились в дисциплине Gi (в кимоно), где А.Муртазалиев выиграл две золотые медали. Сначала он выиграл турнир в своей весовой категории, а затем был лучшим в турнире абсолютной весовой категории.

Во второй день разыгрывались медали в дисциплине No Gi (без кимоно). А.Муртазалиев вновь выиграл золото в своей весовой категории, а в "абсолютке" уступил в схватке за выход в финал и стал обладателем бронзовой награды.