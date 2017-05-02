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Кыргызстанец А.Муртазалиев завоевал четыре медали на турнире по джиу-джитсу в США

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423702-ru.html

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2 мая 2017, 14:45       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Кыргызстанец Абдурахман Муртазалиев завоевал четыре медали на турнире по бразильскому джиу-джитсу в США.
Как сообщается на сайте Dallas Spring International Open 2017, турнир проходил с 29 по 30 апреля в Далласе (США) по правилам международной федерации бразильского джиу-джитсу.
В первый день турнира состязания проводились в дисциплине Gi (в кимоно), где А.Муртазалиев выиграл две золотые медали. Сначала он выиграл турнир в своей весовой категории, а затем был лучшим в турнире абсолютной весовой категории.
Во второй день разыгрывались медали в дисциплине No Gi (без кимоно). А.Муртазалиев вновь выиграл золото в своей весовой категории, а в "абсолютке" уступил в схватке за выход в финал и стал обладателем бронзовой награды.

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