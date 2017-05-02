Дастан Бекешов: "Если на президентских выборах будет II тур, то он выпадет на новый год"

2 мая 2017, 14:51 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. "Если на президентских выборах будет второй тур, то он выпадет на новый год. Поэтому мы предлагаем провести выборы 15октября", - заявил сегодня депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешов во время парламентских слушаний по законопроекту "О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша".

По его словам, самым главным вопросом сегодняшних парламентских слушаний является – дата проведения выборов президента КР. В соответствии с конституционным законом выборы президента должны состояться в третье воскресенье ноября, то есть 19 ноября текущего года.

"Но, мы посчитали, и получается, если будет второй тур выборов, то в этом случае проведение второго тура приходится на новый год. Депутат Иса Омуркулов внес предложение провести выборы 15 октября", - сказал Д.Бекешов.

Также депутат отметил, что после начала выборного процесса, все избирательные участки дают извещение избирателям с просьбой принять участие на выборах. "Мы предлагаем это отменить. Потому что при извещении допускается множество ошибок. Сейчас информирование можно проводить по ТВ, радио и интернету", - добавил он.

Напомним, в Жогорку Кенеше проходят парламентские слушания по проекту конституционного Закона "О внесении изменений в конституционный Закон "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР".

На парламентские слушания приглашены представители СМИ, граждан и объединений.