Нейрохирург К.Ырысов провел две уникальные операции на головном мозге

2 мая 2017, 15:11 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. На днях в клинике нейрохирургии Национального Госпиталя профессором Кыргызской Государственной Медакадемии (КГМА) им.И.К. Ахунбаева Кенешбеком Ырысовым произведены две уникальные операции на головном мозге по поводу множественного альвеококкоза головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба КГМА.

Так 23-летний пациент из Ат-Башинского района поступил в клинику нейрохирургии с тремя очагами альвеококкоза головного мозга, которые были выявлены на МРТ обследовании головного мозга. Дополнительно к этому у больного на УЗИ обследовании брюшной полости обнаружена еще одна огромная паразитарная киста печени.

По данным КГМА, нейрохирургические операции произведены в два последующих этапа. Сначала профессор выполнил удаление большого по размеру (в диаметре до 6 см) альвеококко заправого полушария головного мозга. После операции пациент выписан домой с улучшением. Но, спустя месяц пациент госпитализирован в клинику снова и выполнена вторая операция по удалению альвеококкоза (размеры в диаметре до 5 см) с противоположного левого полушария головного мозга.

В настоящее время пациент чувствует себя хорошо, отмечается значительное улучшение. Операцию на третий очаг альвеококкоза головного мозга решено подождать и провести динамическое наблюдение с антипаразитарной химиотерапией. Размеры третьего очага альвеококкоза головного мозга малы и очаг расположен глубоко в мозговой паренхиме.

"После выписки из нейрохирургической клиники, больному предстоит выдержать еще не менее сложную операцию по поводу альвеококкоза печени, размеры которого достигают до 15 см в диаметре, - подчеркнул Кенешбек Бакирбаевич, заостряя внимание на необходимость профилактических мероприятий по отношению к паразитарным заболеваниям у нас в республике".