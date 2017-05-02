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Нейрохирург К.Ырысов провел две уникальные операции на головном мозге

Источник:
http://kabar.kg/news/neirokhir...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423700-ru.html

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2 мая 2017, 15:11       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. На днях в клинике нейрохирургии Национального Госпиталя профессором Кыргызской Государственной Медакадемии (КГМА) им.И.К. Ахунбаева Кенешбеком Ырысовым произведены две уникальные операции на головном мозге по поводу множественного альвеококкоза головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба КГМА.
Так 23-летний пациент из Ат-Башинского района поступил в клинику нейрохирургии с тремя очагами альвеококкоза головного мозга, которые были выявлены на МРТ обследовании головного мозга. Дополнительно к этому у больного на УЗИ обследовании брюшной полости обнаружена еще одна огромная паразитарная киста печени.
По данным КГМА, нейрохирургические операции произведены в два последующих этапа. Сначала профессор выполнил удаление большого по размеру (в диаметре до 6 см) альвеококко заправого полушария головного мозга. После операции пациент выписан домой с улучшением. Но, спустя месяц пациент госпитализирован в клинику снова и выполнена вторая операция по удалению альвеококкоза (размеры в диаметре до 5 см) с противоположного левого полушария головного мозга.
В настоящее время пациент чувствует себя хорошо, отмечается значительное улучшение. Операцию на третий очаг альвеококкоза головного мозга решено подождать и провести динамическое наблюдение с антипаразитарной химиотерапией. Размеры третьего очага альвеококкоза головного мозга малы и очаг расположен глубоко в мозговой паренхиме.
"После выписки из нейрохирургической клиники, больному предстоит выдержать еще не менее сложную операцию по поводу альвеококкоза печени, размеры которого достигают до 15 см в диаметре, - подчеркнул Кенешбек Бакирбаевич, заостряя внимание на необходимость профилактических мероприятий по отношению к паразитарным заболеваниям у нас в республике".

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