Десятикилограммовые фигуры — большая шахматная доска появилась в Бишкеке

2 мая 2017, 14:18 Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. В Бишкеке в парке имени Ататюрка появилась большая шахматная доска, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

© пресс-служба мэрии города Бишкек В Бишкеке в парке имени Ататюрка появилась большая шахматная доска Шахматы установлены Институтом развития молодежи для интеллектуального развития горожан.

Фигуры изготовлены из дерева, на них нанесен национальный орнамент. Высота каждой из них от 70 сантиметров до 1 метра, размер же шахматной доски - 5x5 метров. Вес фигурок составляет от 7 до 15 килограммов.

На церемонии открытия были организованы турнир для 10 команд, в которые входят не только профессионалы, но и любители, а также мастер-класс двукратного чемпиона Азии и многократного чемпиона по шахматам в КР Семетея Тологон тегина.

В дальнейшем планируется установить скамейки с матрицами для шахмат для проведения турниров и различных мероприятий.