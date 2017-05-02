Кыргызстанцы могут прочитать письма фронтовиков на сайте Госархива

2 мая 2017, 14:55 Комментарии
БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. К Дню Победы (9 мая) открыта виртуальная выставка "Письма с фронта", сообщили в Государственном архиве Кыргызстана.
В экспозиции представлены подлинные письма участников Великой Отечественной войны из фондов Госархива. Все материалы отражают военную действительность и быт солдат, их неподдельный патриотизм и эмоции по отношению к родным.
Ресурс был создан еще в 2015-м, в текущем году экспозицию дополнили новыми фронтовыми письмами.
Ознакомиться с виртуальной выставкой можно по адресу letters.archive.kg.