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Айнуру Алтыбаева предлагает увеличить количество женщин в парламенте

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/ajnuru...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423697-ru.html

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В Оше стартовал турнир по волейболу среди женщин

2 мая 2017, 14:46       Комментарии

В парламенте проходят слушания по законопроекту о внесении изменений в конституционные законы Кыргызстана "О выборах президента" и "О выборах депутатов Жогорку Кенеша".
Айнуру Алтыбаева (СДПК) отметила, что согласно закону, представленность женщин в Жогорку Кенеше должна составлять 30%.
"Но, к сожалению, женщин в парламенте мало, если в пятом созыве представленность женщин составляла 21,7%, то в нашем этот процент снижен до 16%, а в некоторых фракциях приравнена к нулю", – заявила депутат, отметив, что данную ситуацию необходимо менять.
Депутат предложила внести в закон "О выборах депутатов Жогорку Кенеша" изменения касательно формирования списка кандидатов – каждый третий кандидат должна быть женщиной.
Отметим, из 6 фракция парламента в двух фракциях ("Кыргызстан" и "Бир Бол") женщин депутатов нет.

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