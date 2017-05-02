Айнуру Алтыбаева предлагает увеличить количество женщин в парламенте

2 мая 2017, 14:46 Комментарии

В парламенте проходят слушания по законопроекту о внесении изменений в конституционные законы Кыргызстана "О выборах президента" и "О выборах депутатов Жогорку Кенеша".

Айнуру Алтыбаева (СДПК) отметила, что согласно закону, представленность женщин в Жогорку Кенеше должна составлять 30%.

"Но, к сожалению, женщин в парламенте мало, если в пятом созыве представленность женщин составляла 21,7%, то в нашем этот процент снижен до 16%, а в некоторых фракциях приравнена к нулю", – заявила депутат, отметив, что данную ситуацию необходимо менять.

Депутат предложила внести в закон "О выборах депутатов Жогорку Кенеша" изменения касательно формирования списка кандидатов – каждый третий кандидат должна быть женщиной.

Отметим, из 6 фракция парламента в двух фракциях ("Кыргызстан" и "Бир Бол") женщин депутатов нет.