Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке состоялась презентация новой книгиВ Бишкеке состоялась презентация новой книгиДети расстроятся — вандалы вырвали саженцы клена в КараколеДети расстроятся — вандалы вырвали саженцы клена в Караколе

Футбол для дружбы: единственного участника из КР представили в День города

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359236_fy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423696-ru.html

Похожие новости

Скончался председатель ОО "Участников ВОВ и тружеников тыла" Бакир Чодобаев

Комитет ЖК предлагает "Кыргызтелекому" реализовать "Безопасный город"

Депутат предлагает провести инвентаризацию населенных пунктов, как Дачи Су и Аюу, которым не присвоен статус села или города

Обслуживание проекта "Безопасный город" на базе "Кыргызтелекома" обойдется дешевле, - вице-премьер Ж.Разаков

Бишкекский горкенеш и маслихат Астаны подписали соглашение о сотрудничестве между представительными органами местного самоуправления

2 мая 2017, 14:28       Комментарии

Единственного участника из Кыргызстана на пятом международном детском фестивале "Футбол для дружбы" представили юным футболистам в мероприятии, посвященном ко Дню города.
Как сообщают организаторы мероприятия, на Старой площади в Бишкеке состоялось шествие победителей и участников первого сезона Школьной лиги. Отметим, состязания под названием "Школьная лига" проводились по 13 видам спорта.
Перед всеми участниками мероприятия был представлен лучший футболист Школьной лиги Улан Дуйшонкулов, который теперь примет участие в пятом сезоне Международного детского проекта "Футбол для дружбы" в Санкт-Петербурге (Россия).
Председатель Управления физической культуры и спорта мэрии города Бишкек Ырысбек Мааткабылов пожелал 11-летнему футболисту удачи, после чего юный игрок и глава горкомспорта повязали друг другу один из символов фестиваля - "браслеты дружбы".
Отметим, пятый сезон проекта "Футбол для дружбы" пройдет с 26 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге (Россия).
По итогам жеребьевки был определен состав интернациональных сборных и их игровые позиции. Кыргызстан попал в команду украинского тренера Игоря Грицюка вместе с Уругваем, Бангладеш, Ганой, Македонией, Голландией, Таджикистаном и Ираком. По воле жребия Кыргызстан делегирует на фестиваль одного полузащитника.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум