Депутат озаботилась низкой представленностью женщин в парламенте

2 мая 2017, 14:36 Комментарии

В некоторых парламентских фракциях нет ни одной женщины-депутата. Об этом сегодня, 2 мая, в ходе парламентских слушаний по изменениям в Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша" сообщила депутат от фракции СДПК Айнуру Алтыбаева.

Она предложила сократить требования к очередности женщин и мужчин в списках кандидатов в депутаты на выборах депутатов ЖК.

"Если в пятом созыве число женщин-депутатов составляло 21,5%, то в шестом эта цифра резко сократилась. Так, число женщин-депутатов, принимающих решения на главном уровне, сократилось до 16,6%. В отдельных фракциях количество представителей женского пола сведено к нулю", - сказала Алтыбаева.