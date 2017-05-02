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Депутат озаботилась низкой представленностью женщин в парламенте

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359243_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423695-ru.html

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Депутаты предложили проводить тройную проверку списка избирателей и отменить листки оповещения

2 мая 2017, 14:36       Комментарии

В некоторых парламентских фракциях нет ни одной женщины-депутата. Об этом сегодня, 2 мая, в ходе парламентских слушаний по изменениям в Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша" сообщила депутат от фракции СДПК Айнуру Алтыбаева.
Она предложила сократить требования к очередности женщин и мужчин в списках кандидатов в депутаты на выборах депутатов ЖК.
"Если в пятом созыве число женщин-депутатов составляло 21,5%, то в шестом эта цифра резко сократилась. Так, число женщин-депутатов, принимающих решения на главном уровне, сократилось до 16,6%. В отдельных фракциях количество представителей женского пола сведено к нулю", - сказала Алтыбаева.

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