В парламенте проходят слушания по проекту закона "О выборах Президента КР"

2 мая 2017, 14:28 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. В Жогорку Кенеше проходят парламентские слушания по проекту конституционного Закона "О внесении изменений в конституционный Закон "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша".

Законопроект инициирован депутатами Жогорку Кенеша Д.Бекешевым, А.Алтыбаевой, М. Жеенчороевым, У.Кыдыралиевым, Д.Джумабековым, Т.Исакуновой, М.Бакировым, Жунус уулуАлтынбеком, А.Акматовым, А.Шыкмаматовым (рег.№ 6-22476/16 от 26.09.2016 г.)

На парламентские слушания приглашены представители средств массовой информации, граждан и объединений.