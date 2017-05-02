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В парламенте проходят слушания по проекту закона "О выборах Президента КР"

Источник:
http://kabar.kg/news/v-parlame...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423694-ru.html

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Глава ЦИК Н.Шайлдабекова: Срок полномочий президента может быть больше или меньше срока избрания

2 мая 2017, 14:28       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. В Жогорку Кенеше проходят парламентские слушания по проекту конституционного Закона "О внесении изменений в конституционный Закон "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша".
Законопроект инициирован депутатами Жогорку Кенеша Д.Бекешевым, А.Алтыбаевой, М. Жеенчороевым, У.Кыдыралиевым, Д.Джумабековым, Т.Исакуновой, М.Бакировым, Жунус уулуАлтынбеком, А.Акматовым, А.Шыкмаматовым (рег.№ 6-22476/16 от 26.09.2016 г.)
На парламентские слушания приглашены представители средств массовой информации, граждан и объединений.

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