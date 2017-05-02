Дети расстроятся — вандалы вырвали саженцы клена в Караколе

2 мая 2017, 14:24 Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. В Караколе неизвестные вырвали саженцы кленов, высаженные жителями города вместе с детьми, сообщила агентству Sputnik Кыргызстан член молодежной волонтерской организации "Лидерство" Анастасия Стыценко.

Горожане посадили 80 кленов в субботу, 29 апреля, по улице Тыныстанова. По словам Стыценко, на следующий день саженцы вырвали. Также неизвестные уничтожили цементные плиты, на которых дети оставили отпечатки рук.

"Была задумка, что возле каждого клена дети оставят отпечаток руки и спустя годы смогут найти свое дерево. Но кто-то вырвал саженцы и сломал плиты. Три клена мы нашли возле мусорки. А каково будет увидеть это детям, ведь они с таким трепетом сажали деревца!" - рассказала волонтер.

По ее словам, горожане планируют обратиться в мэрию Каракола с просьбой найти виновных и восстановить насаждения.