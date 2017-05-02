В столичном парке "Ата-Тюрк" установлены большие уличные шахматы

2 мая 2017, 14:02 Комментарии

В парке имени Ата-Тюрка при поддержке мэрии города Бишкек установлены большие уличные шахматы. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Шахматы установлены Институтом развития молодежи, который видит своей основной целью создание условий для интеллектуального развития молодежи.

"Фигуры, подчеркивающие национальный колорит кыргызского народа благодаря изображенным на них уникальным орнаментам, изготовлены из дерева. Высота каждой фигуры составляет от 70 сантиметров до 1 метра, размер же шахматной доски — 5х5 метров", — отмечают в мэрии.

На церемонии открытия был проведен турнир среди 10 команд, как профессиональных, так и любительских, а также организован мастер-класс от двукратного чемпиона Азии и многократного чемпиона по шахматам в КР Семетей Тологон Тегина.

В дальнейшем в парке планируется установить скамейки с матрицами для шахмат для проведения турниров и различных мероприятий.