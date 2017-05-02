Кыргызский танцор прошел кастинг в шоу "Танцы" на ТНТ

2 мая 2017, 13:57 Комментарии

Танцор из Кыргызстана Солто Эсенгулов прошел кастинг в шоу "Танцы" на ТНТ. Это только первая ступень на этом проекте, впереди еще череда отборочных туров. О прохождении первого этапа танцор сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Отметим, свою танцевальную карьеру Солто начал в группе "Тумар", однако затем решил покинуть коллектив. Сейчас он пробует себя в сольном исполнении.

На своей странице в Facebook кыргызстанец написал: "Еще одно танцевальное шоу в России было успешным".