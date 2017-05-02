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Кыргызский танцор прошел кастинг в шоу "Танцы" на ТНТ

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359237_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423690-ru.html

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Танцор из Кыргызстана Солто Эсенгулов прошел первый кастинг на шоу "Танцы" на ТНТ

2 мая 2017, 13:57       Комментарии

Танцор из Кыргызстана Солто Эсенгулов прошел кастинг в шоу "Танцы" на ТНТ. Это только первая ступень на этом проекте, впереди еще череда отборочных туров. О прохождении первого этапа танцор сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
Отметим, свою танцевальную карьеру Солто начал в группе "Тумар", однако затем решил покинуть коллектив. Сейчас он пробует себя в сольном исполнении.
На своей странице в Facebook кыргызстанец написал: "Еще одно танцевальное шоу в России было успешным".

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