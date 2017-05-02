Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кыргызский танцор прошел кастинг в шоу "Танцы" на ТНТКыргызский танцор прошел кастинг в шоу "Танцы" на ТНТКикбоксеры Авазбек Аманбеков и Рустам Ибрагимов стали чемпионами АзииКикбоксеры Авазбек Аманбеков и Рустам Ибрагимов стали чемпионами Азии

В Бишкеке появилась большая шахматная доска

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423688-ru.html

Похожие новости

В столичном парке "Ата-Тюрк" установлены большие уличные шахматы

Ходи конем. В Бишкеке появилась большая шахматная доска

В Бишкеке появилась большая шахматная доска с метровыми фигурами (фото)

В Бишкеке завершилось первенство по легкой атлетике среди юношей и девушек

"Open Asia": Из Бишкека в село: история одной неутомимой девушки

2 мая 2017, 13:52       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. В парке имени Ата-Тюрка при поддержке мэрии города Бишкек установлены большие уличные шахматы.
Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, шахматы установлены Институтом развития молодежи с целью создания условий для интеллектуального развития молодежи. Фигуры изготовлены из дерева, на которых особо подчеркнут национальный колорит кыргызского народа, путем изображения на них уникальных орнаментов. Высота каждой фигуры составляет от 70 сантиметров до 1 метра, размер же шахматной доски - 5х5 метров.
На церемонии открытия был проведен турнир для 10 команд, в которые входят не только профессионалы, но и любители, а также мастер-класс от двукратного чемпиона Азии и многократного чемпиона по шахматам в КР Семетей Тологон Тегина.
В дальнейшем планируется установить скамейки с матрицами для шахмат, для проведения турниров и различных мероприятий.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум