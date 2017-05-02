В 2017 году в Кыргызстане по прогнозам не будет разрушительных землетрясений, - НАН

2 мая 2017, 13:31 Комментарии

В 2017 году в Кыргызстане по прогнозам не будет разрушительных землетрясений. Об этом 2 мая АКИpress сообщил директор Института сейсмологии Канатбек Абдрахматов.

По его словам, в 2018 году может быть сейсмоактивность.

"На этот год более-менее обнадеживающие прогнозы, но это только прогнозы. К сожалению, наука еще не может точно прогнозировать землетрясения за год, за месяц. Но всегда нужно быть готовым к сильным землетрясениям. Мы предполагаем, что этот год будет спокойным", - сообщил К.Абрахматов.

Также ожидаются периодические землетрясения, которые происходят каждый год.

"Землетрясения, которые произошли недавно силой 4-5 баллов, - это нормальные явления для нашего региона. В год происходят 10-15 таких землетрясений и мы к ним относимся спокойно. Традиционно такие землетрясения чаще всего происходят на юге. Не хотелось бы, чтобы они сейчас произошли, потому что там наблюдается сход оползней, даже самые слабые тряски могут привести к усилению оползневых движений. Согласно нашим прогнозам, в Ошской и Жалал-Абадской областях в течение года ожидаются слабые землетрясения", - отметил К.Абдрахматов.