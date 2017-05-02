Lexus сбил 5-летнего ребенка в Баткене — мальчик скончался

2 мая 2017, 13:45 Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. В Баткенском районе произошел смертельный автонаезд на ребенка, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Управления патрульной милиции Баткенской области.

ДТП произошло 30 апреля на шестом километре автодороги Баткен - Кызыл-Бел. 30-летний мужчина, управляя Lexus GS-300, сбил пятилетнего мальчика из села Кызыл-Бел.

"По предварительным данным, ребенок выбежал на проезжую часть, где его и сбила машина. Мальчика госпитализировали, но он скончался в больнице. Подозреваемый задержан", - рассказали в пресс-службе.

Назначены все необходимые экспертизы. Уголовное дело пока не заводили.