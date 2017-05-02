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Lexus сбил 5-летнего ребенка в Баткене — мальчик скончался

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423686-ru.html

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2 мая 2017, 13:45       Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. В Баткенском районе произошел смертельный автонаезд на ребенка, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Управления патрульной милиции Баткенской области.
ДТП произошло 30 апреля на шестом километре автодороги Баткен - Кызыл-Бел. 30-летний мужчина, управляя Lexus GS-300, сбил пятилетнего мальчика из села Кызыл-Бел.
"По предварительным данным, ребенок выбежал на проезжую часть, где его и сбила машина. Мальчика госпитализировали, но он скончался в больнице. Подозреваемый задержан", - рассказали в пресс-службе.
Назначены все необходимые экспертизы. Уголовное дело пока не заводили.

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