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В Москве следователь выкинул на помойку останки кыргызстанцев, погибших в ДТП

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-mosk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423685-ru.html

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2 мая 2017, 13:37       Комментарии

Две человеческие кости, образцы кожи и волосы обнаружил в Москве водитель мусоровоза, возле Царицынского морга, когда загружал контейнеры. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".
По данным издания, в производстве следователя находилось дело о ДТП с четырьмя погибшими, все они являлись гражданами Кыргызстана. Авария произошла в январе, тела жертв сильно обгорели. В ходе расследования уголовного дела их направили на экспертизу. Оказалось, что эти останки забрал из морга московский следователь 9-го отдела ГСУ столичного ГУ МВД.
"Так как существовала вероятность, что тела не опознают, то эксперты сами отчленили кости и другие части, если возникнет нужда, провести ДНК-экспертизу. Но она не понадобилась. Тела вскоре переправили на родину для захоронения, а некоторые останки так и остались в морге",- прокомментировали редакции.
Не так давно следователю ГСУ позвонили и сказали, что экспертиза готова. Останки вручили вместе с заключением судмедэкспертизы. Следователь ГСУ не мог отказаться их забрать — тогда ему не отдали бы на руки нужный документ.
"В таком случае следователь должен был сразу же сдать их в крематорий для утилизации, однако он этого не сделал, скорее всего, из-за бюрократических сложностей в оформлении документов", – говориться в сообщении.

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