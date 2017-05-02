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Кикбоксеры Авазбек Аманбеков и Рустам Ибрагимов стали чемпионами Азии

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359154_ki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423682-ru.html

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2 мая 2017, 13:46       Комментарии

Кикбоксеры Кыргызстана Авазбек Аманбеков и Рустам Ибрагимов стали чемпионами Азии. Турнир по версии WAKO проходил в Ашхабаде (Туркменистан).
Как сообщается, Аманбеков выступал в весовой категории до 57 кг и, добравшись до полуфинала, в поединке за выход в финал одолел Аршиана Мемона из Индии.
Затем в главном бою он оказался сильнее хозяина ринга Пиги Сулапова из Туркменистана и, одолев его, стал чемпионом Азии.
Также золото завоевал Рустам Ибрагимов, выступавший в весовой категории до 60 кг. В финальном поединке кыргызстанец одолел сирийского спортсмена Абделькадера Даважи и также стал чемпионом Азии.
Отметим, оба кикбоксера тренируются под руководством заслуженного тренера Маралбека Давлеткулова.

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