Кикбоксеры Авазбек Аманбеков и Рустам Ибрагимов стали чемпионами Азии

2 мая 2017, 13:46 Комментарии

Кикбоксеры Кыргызстана Авазбек Аманбеков и Рустам Ибрагимов стали чемпионами Азии. Турнир по версии WAKO проходил в Ашхабаде (Туркменистан).

Как сообщается, Аманбеков выступал в весовой категории до 57 кг и, добравшись до полуфинала, в поединке за выход в финал одолел Аршиана Мемона из Индии.

Затем в главном бою он оказался сильнее хозяина ринга Пиги Сулапова из Туркменистана и, одолев его, стал чемпионом Азии.

Также золото завоевал Рустам Ибрагимов, выступавший в весовой категории до 60 кг. В финальном поединке кыргызстанец одолел сирийского спортсмена Абделькадера Даважи и также стал чемпионом Азии.

Отметим, оба кикбоксера тренируются под руководством заслуженного тренера Маралбека Давлеткулова.