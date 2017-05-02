Юристы и медиа-эксперты Кыргызстана запустили ряд проектов по защите свободы слова

2 мая 2017, 13:22 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В преддверии Всемирного дня свободы печати Фонд "Сорос - Кыргызстан" в Бишкеке провел неформальный обед с представителями юридических и медиа-структур с целью призвать их сотрудничеству при освещении страновых и международных событий в кыргызстанских СМИ.

Как сообщил исполнительный директор фонда Шамиль Ибрагимов, на данный момент в стране работают три проекта по сохранности свободы слова, которые были разработаны совместно с представителями местных СМИ, а также юридических организаций.

"Прежде всего, хотелось бы поздравить всех журналистов с Всемирным днем печати, который отмечается 3 мая с 1994-года. Последние тенденции в нашей стране сподвигли нас к тому, чтобы запустить несколько интересных проектов с правовой клиникой "Адилет", с "Институтом Медиа Полиси", а также с "Интерньюс" и "Центром медиа развития". Учитывая сегодняшние тренды мы считаем, что очень важно оказать поддержку журналистам, чтобы они имели возможность проводить юридическую оценку своих материалов на риски судебных исков, но при этом могли бы сохранить в своих работах максимальную открытость", - ввел в краткий экскурс по характеру проектов Ш. Ибрагимов.

Мероприятие было проведено в стиле бранча с целью знакомства юридических специалистов с представителями СМИ, чтобы они смогли познакомиться и обсудить общие вопросы по работе в области медиа. В ходе общения с представителями партнерских организаций Фонда участники бранча раскрыли более подробно о своих профильных направлениях в медиа-проектах.

"Мы оказываем бесплатную юридическую помощь журналистам, правозащитникам, блоггерам, гражданским активистам, которые преследуются теми или иными правовыми органами в связи с несоответствием высказываний или публикаций той или иной статьи. Каждый, кто столкнулся с подобной проблемой, вовлекшей за собой гражданское или уголовное судопроизводство, может обратиться к нашим специалистам за правовой консультацией. Помимо этого, в рамках проекта еще предусмотрена международная адвокация – обращение в международные институты по правам человека, а также использование специальных процедур по тем или иным возникающим спорам", - пояснил специалист правовой клиникой "Адилет" Тимур Султанов.

Директор "Института медиа полиси" Бегаим Усенова рассказала, что организация сегодня работает с медиа по трем направлениям: обучение, судебная защита и работа с медиа-законодательством.

"Сейчас мы проводим тренинги в редакциях, в ходе которых мы рассказываем о законах СМИ, в частности об освещение выборных компаний и общей картины в выборной гонке с точки зрения законодательства. Мы также занимаемся судебной защитой, по итогам прошедших процессов нам удалось снизить сумму моральной компенсации, заключить мирные соглашение, а также привести дело к отзыву иска. В связи с последними событиями в медиа мы проводим анализ текстов и выявляем случаи поводов подачи судебных исков по содержанию и смыслу медиа-материала. Тем самым мы определяем уровни риска интерпретации информации. Проанлизированные данные мы предоставляем заинтересованным медиа-редакциям, и тем самым, способствуем ведению сокращению негативных последствий в работе СМИ", - объяснила Б.Усенова.

Участники проектов призвали медиа-структуры к вовлечению совместной реализации названных проектов и выразили открытость к новым предложениям со стороны руководства редакций.