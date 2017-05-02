В Бишкеке завершилось первенство по легкой атлетике среди юношей и девушек

2 мая 2017, 13:28 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. В Бишкеке подвели итоги первенства по легкой атлетике среди юношей и девушек, сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

Как отмечается, с 20 по 21 апреля в города Бишкек на главной спортивной арене имени Д.Омурзакова проходило открытое весеннее первенство СДЮШОР Первомайского района имени С. Джуманазарова.

Спортивные состязания проходили по легкой атлетике среди юношей и девушек 2000-2001 года рождения,2002-2003 г.р., 2004 г.р. и моложе.

В соревнованиях приняли участие 224 человека, из них 118 девочек.