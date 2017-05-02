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В Бишкеке завершилось первенство по легкой атлетике среди юношей и девушек

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423680-ru.html

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2 мая 2017, 13:28       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. В Бишкеке подвели итоги первенства по легкой атлетике среди юношей и девушек, сообщили в пресс-службе мэрии столицы.
Как отмечается, с 20 по 21 апреля в города Бишкек на главной спортивной арене имени Д.Омурзакова проходило открытое весеннее первенство СДЮШОР Первомайского района имени С. Джуманазарова.
Спортивные состязания проходили по легкой атлетике среди юношей и девушек 2000-2001 года рождения,2002-2003 г.р., 2004 г.р. и моложе.
В соревнованиях приняли участие 224 человека, из них 118 девочек.

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