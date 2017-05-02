С.Жээнбеков ознакомился с состоянием и ходом строительства школ в г.Джалал-Абад

2 мая 2017, 13:34 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня в рамках рабочей поездки по Джалал-Абадской области ознакомился с состоянием средней школы №18 "Манас-1000" в городе Джалал-Абад. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

На встрече с главой правительства учителя и руководство школы сообщили, что на данный момент в образовательном учреждении обучаются 204 учащихся. Они отметили, что в связи с увеличением численности населения близлежащих сел, устареванием материально-технической базы школы, отсутствием столовой и спорт зала, назрела необходимость в строительстве нового образовательного учреждения.

С.Жээнбеков заверил трудовой коллектив в том, что данный вопрос будет рассмотрен. Он отметил, что руководство страны уделяет большое внимание строительству образовательных и медицинских объектов в стране.

Глава правительства также осмотрел ход строительства новой школы № 6 в городе Джалал-Абад.

Директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бактыбек Абдиев сообщил, что планируется строительство двухэтажной школы на 275 учебных мест. На данный момент строительные работы на большей части завершены. Строительство ведется за счет средств республиканского бюджета.

Премьер-министр поручил усилить контроль за ходом строительных работ и сдать в эксплуатацию образовательное учреждение до начала нового учебного года.