В рамках кампании по замене паспортов на чиповые, поступило 370 заявок - ГРС

2 мая 2017, 13:41 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. На 10:00 2 мая поступило 370 заявок для замены стандартных паспортов на электронные. Об этом агентству "Кабар" сообщил заместитель председателя Государственной регистрационной службы (ГРС) КР Дастан Догоев.

По его словам, с 1 мая по 31 декабря 2017 года объявлена акция по бесплатной замене паспортов на чиповые.

"Кампания касается всех, кто первые получает ID-card, и тех, кто меняет имеющийся паспорт образца 2004 и 1994 годов. Стоит отметить, что бесплатно производится только первичная замена, повторная, к примеру, в случае потери будет уже платной", - пояснил Д.Догоев.

Также замглавы ГРС сообщил, что гражданин, желающий поменять ID-card без каких-либо изменений, должен иметь при себе только действующий паспорт.

"То есть человек должен присутствовать сам обязательно и иметь при себе паспорт. В случае, если необходимо внести изменения, к примеру, поменять семейное положение на "женат" и "замужем", то здесь требуются дополнительные документы, в данном случае свидетельство о браке. Также гражданин должен быть в Едином государственном реестре население. Если его нет в системе, то необходимо будет внести, к примеру, встав на учет по месту жительства. Бывают случаи, когда человек жил в общежитии, на основе этого позже получил квартиру, то его нет в системе. Гражданину придется встать на учет по месту жительства", - добавил Дастан Догоев.

Он отметил, что заявку для замены можно оставить в любом паспортном столе или ЦОН вне зависимости от прописки.

"Замена паспорта будет осуществлена в течение 14 дней. На сегодня пока не решается вопрос о привлечении дополнительных людей для работы, чтобы избежать больших очередей. Этот момент анализируется и прорабатывается. В случае необходимости дополнительная сила будет подключена, также рассматривается вопрос о работе центров по замене документа в выходные дни", - заключил Д.Догоев.