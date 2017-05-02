В Бишкеке появилась большая шахматная доска с метровыми фигурами (фото)

2 мая 2017, 13:30 Комментарии

В парке имени Ата-Тюрка при поддержке мэрии города Бишкек установлены большие уличные шахматы. Как сообщила пресс-служба мэрии, шахматы установлены Институтом развития молодежи с целью создания условий для интеллектуального развития молодежи.

"Фигуры изготовлены из дерева, на которых особо подчеркнут национальный колорит кыргызского народа, путем изображения на них уникальных орнаментов. Высота каждой фигуры составляет от 70 сантиметров до 1 метра, размер же шахматной доски - 5х5 метров", - говорится в сообщении.

На церемонии открытия был проведен турнир для 10 команд, в которые входят не только профессионалы, но и любители, а также мастер-класс от двукратного чемпиона Азии и многократного чемпиона по шахматам в КР Семетей Тологон Тегина.

В дальнейшем планируется установить скамейки с матрицами для шахмат, для проведения турниров и различных мероприятий.