2 мая 2017, 12:58 Комментарии

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне, в Кыргызстане запустили виртуальную выставку "Письма с фронта", сообщает пресс-служба Центрального государственного архива.

На выставке представлены подлинные письма участников Великой Отечественной войны из фондов госархива.

"Материалы выставки отражают военную действительность и быт солдат, неподдельный патриотизм, подлинные эмоции и чувства к родным и дорогим людям. Ресурс создан еще в 2015 году, в текущем году экспозиция была дополнена новыми фронтовыми письмами. Ознакомиться с виртуальной выставкой можно на сайте госархива.