Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Звезды Кыргызстана примут участие в акции по сбору мусора на побережье Иссык-КуляЗвезды Кыргызстана примут участие в акции по сбору мусора на побережье Иссык-КуляФильм "Кентавр" получил главный приз Международного кинофестиваля в БельгииФильм "Кентавр" получил главный приз Международного кинофестиваля в Бельгии

В Кыргызстане запустили виртуальную выставку "Письма с фронта"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423675-ru.html

Похожие новости

В Москве следователь выкинул на помойку останки кыргызстанцев, погибших в ДТП

В 2017 году в Кыргызстане по прогнозам не будет разрушительных землетрясений, - НАН

Юристы и медиа-эксперты Кыргызстана запустили ряд проектов по защите свободы слова

А.Усенов в скором времени приступит к обязанностям посла Кыргызстана в Китае, - МИД

Звезды Кыргызстана примут участие в акции по сбору мусора на побережье Иссык-Куля

2 мая 2017, 12:58       Комментарии

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне, в Кыргызстане запустили виртуальную выставку "Письма с фронта", сообщает пресс-служба Центрального государственного архива.
На выставке представлены подлинные письма участников Великой Отечественной войны из фондов госархива.
"Материалы выставки отражают военную действительность и быт солдат, неподдельный патриотизм, подлинные эмоции и чувства к родным и дорогим людям. Ресурс создан еще в 2015 году, в текущем году экспозиция была дополнена новыми фронтовыми письмами. Ознакомиться с виртуальной выставкой можно на сайте госархива.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум