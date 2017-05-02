Звезды Кыргызстана примут участие в акции по сбору мусора на побережье Иссык-Куля

2 мая 2017, 13:07 Комментарии

Звезды кыргызской эстрады, известные блогеры и активисты примут участие в экологической акции по сбору мусора "Таза Иссык-Куль" на прибрежных участках. Об этом сообщают организаторы акции — Общественный фонд "Экодеми".

Мероприятие пройдет 5 мая в прибрежных зонах города Чолпон-Ата и села Бостери. Акция посвящена началу туристического сезона и проводится в рамках международной ярмарки туризма.

"Основная цель мероприятия заключается в привлечении внимания общественности к проблеме несанкционированных и стихийных свалок в биосферной территории Иссык-Куля", — отмечают организаторы.

Программа акции предусматривает конкурсы и викторины с призами для самых активных участников. Планируется, что в ежегодной акции примут участие более 100 волонтеров.

"Мы приглашаем всех проявить активность, показать обществу свою социальную ответственность и солидарность в сохранении чистоты на территории озера Иссык-Куль", — призывают организаторы.