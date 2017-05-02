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5 мая звезды эстрады и все желающие будут убирать пляжи Иссык-Куля

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359229_5_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423672-ru.html

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2 мая 2017, 12:48       Комментарии

В пятницу, 5 мая, в Иссык-Кульской области пройдет акция по сбору мусора на пляжах жемчужины Кыргызстана. Присоединиться к ним может каждый желающий. Об этом сообщает общественный фонд "Таза Иссык-Куль" на своей странице в Facebook.
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Сбор участников-волонтеров намечен 5 мая возле отеля "Достук" с 7.00 до 8.00 утра.
"Мы планируем очистить прибрежные зоны в городе Чолпон-Ата и селе Бостери. Этим действием мы хотим привлечь внимание общественности к проблемам стихийных свалок в курортной зоне. Мы приглашаем всех принять участие в облагораживании территории вокруг жемчужины Кыргызстана - озера Иссык-Куль", - сообщают организаторы.

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