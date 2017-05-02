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"Open Asia": Из Бишкека в село: история одной неутомимой девушки

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/open-asia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423671-ru.html

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2 мая 2017, 12:51       Комментарии

Open Asia. Замира Оморова живет в Ат-Башинском районе Нарынской области. Она пасет яков и ходит на охоту. Водит все, кроме ракет и самолетов. Такая настоящая деревенская женщина, которой присущи ум, незаурядность, гордость и одновременно - простота и народность. "Открытая Азия онлайн" выслушала историю женщины, которая обрела себя, променяв успешную карьеру в столице на жизнь в селе.
Замире никогда не была особо интересна сельская жизнь. Хотя с малых лет она присматривала за фермой родителей, и отец научил ее всему: как ухаживать за скотиной с самого рождения, будь то як, теленок или ягненок. Но, как и всем девушкам, выросшим в селе, Замире хотелось побыстрее окончить школу и уехать жить в столицу. Отец настаивал, чтобы она стала ветеринаром и осталась работать в деревне, но ей очень хотелось лечить людей. Несмотря на активные протесты родителей, Замира поступила в медицинскую академию. Однако врачом она так и не стала. На втором курсе поняла, что врачебное дело не для нее. Бросив Медакадемию, пошла в Кыргызский национальный университет на факультет компьютерных технологий.
- Конечно, была куча людей, которые осуждали меня, уговаривали снова восстановиться. Но такой уж у меня характер, если чего-то сильно хочу, то обязательно добиваюсь. Окончив университет с отличием, я осталась в нем преподавать, - говорит Замира.
Однако фермерское хозяйство с каждым годом требовало все большего ухода, родители уже не могли справляться самостоятельно. Раздался звонок от папы. Отец очень просил дочь вернуться домой. Замира согласилась: "Всего лишь два года. После можно будет уехать обратно в Бишкек", – успокаивала она себя.
Скоро не стало папы, и девушка взяла бразды правления фермой в свои руки. Сейчас каждый ее новый день начинается в 5 утра с кормления животных и уборки. У Замиры - 400 голов яков и 10 гектаров земли.
- Климат у нас в Ат-Баши очень суровый, а период рождаемости животных приходится на зиму. Так что я сама и ветеринар, и кормилец, и бухгалтер, и управляющий. Но делаю я все не одна. Мне на ферме помогают младший брат и люди, которых мы нанимаем. Но за всем слежу я. Я не боюсь никакой работы, трудностей. Может, постороннему человеку покажется, что мне легко. Мол, вот отец поставил на ноги фермерское хозяйство и, конечно же, теперь ей легко. Нет, я вам скажу - одно дело построить, другое – суметь удержать все это на плаву. Это кропотливый каждодневный труд.
Энергии Замиры хватает и на благотворительность. Оказывает помощь тем односельчанам, кто на самом деле нуждается в ней, - покупает одежду сиротам, учебные принадлежности, зимой малообеспеченным семьям - уголь.
- Да, наверное, мои родственники хотели бы, чтобы я больше помогала им, купила новую машину, делала дорогие подарки; но они, слава Богу, здоровы и сами могут заработать на все это. Я же не люблю иждивенцев и тех, кто надеется на чужую помощь.
Свою внешность Замира называет "пацанской", но говорит, что, как и все нормальные женщины, с удовольствием делает макияж, носит платья и туфли на шпильках.
- Не беспокойтесь, когда я надеваю каблуки, моя мальчишеская походка сразу меняется (смеется). А вообще, считаю, что прошли те времена, когда только мужчины решали, что и как делать. Современная женщина должна уметь все и успевать везде.
И вправду, она напоминает героиню культового романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром". Скарлетт О’ Хара владела лесопилкой и довольно успешно справлялась, казалось бы, с мужскими обязанностями - и в дело вникала, и спуску никому не давала.
Замира Оморова участвует в конных национальных играх наряду с парнями - это скачки, козлодрание… Кроме автомобиля, водит трактор, комбайн. Работает с болгаркой, управляется со сваркой, иногда выходит на охоту. Однажды поймала нарушителя границы. Это было в 2014 году, на жайлоо Ак-Сай, граничащем с Китаем.
- Я увидела человека с фотоаппаратом, который прогуливался один, и сразу поняла, что он не турист какой-нибудь. У него были белоснежные носки, разговаривал он на китайском языке. Я жестами пригласила его выпить чаю и сдала нашим пограничникам. За это государственная пограничная служба вручила мне орден, – рассказала Замира.
С того, момента, как позвонил отец, прошло уже больше двух лет, но девушке вовсе не хочется возвращаться в город.
- Мне кажется, что я здесь нужнее. И так вся молодежь разъезжается из регионов. Я хочу быть полезной своему родному краю, поднять его. Не всем же жить в городе. В селе – настоящая жизнь, которая ежедневно наполняет меня страстью, энергией и новыми мыслями.
"Открытая Азия"
Иван Янушкевич
02.05.17

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