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Фильм "Кентавр" получил главный приз Международного кинофестиваля в Бельгии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/fil-m-ken...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423670-ru.html

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2 мая 2017, 12:54       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Фильм кыргызского режиссера Актана Арым Кубата "Кентавр" получил главный приз Международного кинофестиваля (МКФ) "MOOOV" в Бельгии, который проходил 18-30 апреля в городах Тюрнхаут и Брюгге. Об этом сообщили в Фонде кинематографии КР.
По словам арт-директора фестиваля Марка Бунена, "Приз КАНВАС" вручается лучшему фильму фестиваля и гарантирует дистрибуцию в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. "Фильм выйдет в прокат в странах Бенилюкс весной 2018 года", - уточнил М.Бунен.
Кинофестиваль MOOOV отбирает авторское кино со всего света, фильмы, которые выявляют богатство и разнообразие этого мира. За годы существования фестиваль вырос в значимое событие для всей Бельгии.
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Отметим, что в Кыргызстане фильм вышел на прокат с 31 марта.
"Кентавр" - это фильм о поиске Бога и человеке, отчаянно борющемся за сохранение традиций своего народа. Это сага о метафизической связи между лошадью и человеком, в результате которой лошадь становится крыльями человека.

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