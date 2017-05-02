Фильм "Кентавр" получил главный приз Международного кинофестиваля в Бельгии

2 мая 2017, 12:54 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Фильм кыргызского режиссера Актана Арым Кубата "Кентавр" получил главный приз Международного кинофестиваля (МКФ) "MOOOV" в Бельгии, который проходил 18-30 апреля в городах Тюрнхаут и Брюгге. Об этом сообщили в Фонде кинематографии КР.

По словам арт-директора фестиваля Марка Бунена, "Приз КАНВАС" вручается лучшему фильму фестиваля и гарантирует дистрибуцию в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. "Фильм выйдет в прокат в странах Бенилюкс весной 2018 года", - уточнил М.Бунен.

Кинофестиваль MOOOV отбирает авторское кино со всего света, фильмы, которые выявляют богатство и разнообразие этого мира. За годы существования фестиваль вырос в значимое событие для всей Бельгии.

Девиз фестиваля – это "хорошие фильмы со всего мира для Фландрии".

В основной конкурсной программе было представлено 8 фильмов из Сингапура, Турции, Аргентины, Индии, Мексики, Южной Африки, Сенегала и Кыргызстана.

Отметим, что в Кыргызстане фильм вышел на прокат с 31 марта.

"Кентавр" - это фильм о поиске Бога и человеке, отчаянно борющемся за сохранение традиций своего народа. Это сага о метафизической связи между лошадью и человеком, в результате которой лошадь становится крыльями человека.