В селе Аюу Узгенского района еще в 1960-х годах сходил оползень после землетрясения, - НАН

2 мая 2017, 12:47 Комментарии

В селе Аюу Узгенского района дома были построены на месте, где в 1960-х годах уже сходил оползень. Об этом АКИpress сообщил директор Института сейсмологии НАН Канатбек Абдрахматов.

По его словам, территория южных регионов страны больше подвержена усилению оползневых движений.

"Институт ведет мониторинг оползней, которые происходят в результате землетрясений. В 1960-е годы на юге был пик по числу сходов оползней в результате землетрясений. Порода земли, геологическая структура региона благоприятно воздействует для возникновения оползней. Таких мест на юге много, потому что очень много мягких рыхлых пород. На севере такие явления, как оползень, возникают очень редко", - сообщил К.Абдрахматов.

По его словам, если на одном месте произошло геологическое явление, то есть большая вероятность, что оно повторится.

"Эти оползни никак не связаны с землетрясениями. Они сошли из-за того, что весна была дождливая и сошли естественным образом. Если раньше там сходили оползни, то стоило ожидать, что такие явления повторятся", - отметил К.Абдрахматов.

"К сожалению, люди немного несерьезно относятся к своей жизни. Нельзя строить там, где нельзя. А у нас нарушают все правила, подвергая свою жизнь опасности", - добавил К.Абдрахматов.

29 апреля примерно в 06:40 в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района сошел оползень объемом 200 тыс. кубометров, накрывший семь жилых домов, в одном из которых никто не проживал. По предварительной информации, оползень накрыл 24 человека.

МЧС 28 марта 2017 года выдало предписание о необходимости переселения в более безопасный участок. Также жителям трех из этих семи домов в 2003 году со стороны государства были выделены льготные ссуды. Остальные четыре дома, по предварительной информации, были построены незаконно, информация уточняется.