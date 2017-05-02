В школах Кыргызстана планируют ввести новый предмет "История религиозной культуры"

2 мая 2017, 12:38 Комментарии

В школах Кыргызстана планируется запустить пилотный проект "История религиозной культуры". Об этом заявила руководитель аналитического отдела Госкомиссии по делам религии (ГКДР) КР Гульназ Исаева в ходе семинара, посвященного роли женщин в предупреждении идеологии насильственного экстремизма и радикализма.

"Планируется запустить пилотный проект "История религиозной культуры" в школах Кыргызстана. Так как молодежь получает искаженную информацию о ценностях религий, нам необходимо предпринять меры по предотвращению распространения подобных негативных идеологий путем поднятия уровня знаний населения", — отметила Гульназ Исаева.

В рамках семинара представители ГКДР КР подробно рассказали участникам встречи о Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2014-2020 годы. Кроме того, представительницы различных религиозных учебных заведений, фондов, благотворительных организаций приняли участие в обсуждении проблем экстремизма, с которыми участницы семинара сталкиваются на местах.