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В школах Кыргызстана планируют ввести новый предмет "История религиозной культуры"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-shko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423667-ru.html

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2 мая 2017, 12:38       Комментарии

В школах Кыргызстана планируется запустить пилотный проект "История религиозной культуры". Об этом заявила руководитель аналитического отдела Госкомиссии по делам религии (ГКДР) КР Гульназ Исаева в ходе семинара, посвященного роли женщин в предупреждении идеологии насильственного экстремизма и радикализма.
"Планируется запустить пилотный проект "История религиозной культуры" в школах Кыргызстана. Так как молодежь получает искаженную информацию о ценностях религий, нам необходимо предпринять меры по предотвращению распространения подобных негативных идеологий путем поднятия уровня знаний населения", — отметила Гульназ Исаева.
В рамках семинара представители ГКДР КР подробно рассказали участникам встречи о Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2014-2020 годы. Кроме того, представительницы различных религиозных учебных заведений, фондов, благотворительных организаций приняли участие в обсуждении проблем экстремизма, с которыми участницы семинара сталкиваются на местах.

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