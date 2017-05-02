Специалисты Apple, Google и Facebook проведут тренинги в Бишкеке

2 мая 2017, 12:48 Комментарии

Специалисты компаний Apple, Google, Facebook, LinkedIn, а также создатели IT-компаний из Силиконовой Долины проведут тренинги в Бишкеке. Об этом сообщает менеджер Google по развитию нового бизнеса в Центральной Азии Тилек Мамутов.

"В июне проект InkubasiaLAB привезут специалистов в Бишкек для проведения тренингов для предпринимателей", — говорится в сообщении.

InkubasiaLAB – это пятидневный ускоритель лабораторных моделей для начинающих предпринимателей из Кыргызстана, занимающихся социальными и экологическими проблемами.

"Бишкек идеально подходит для этой идеи. В течение 10 лет InkubasiaLAB следит за развитием предпринимательского сообщества в Бишкеке, теперь мы хотим напрямую поддерживать венчурные компании, которые базируются в Кыргызстане", — говорится на сайте проекта.

Чтобы стать участником тренингов, необходимо подать заявку. Мероприятие пройдет в новом кампусе АУЦА с 19 по 23 июня.