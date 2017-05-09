2 мая 2017, 12:45 Комментарии
В Караколе уничтожили высаженную аллею кленов. Об этом K-News сообщили жители города.
По их словам, в прошлую субботу в рамках городской инициативы на улице Касыма Тыныстанова жильцы близлежащих домов совместно с воспитанниками детских садов высадили клены.
"Сегодня мы обнаружили, что все деревья выдернуты, у мусорных баков было обнаружено всего три дерева", — рассказали каракольцы.
Жильцы предполагают, что это сделал душевно больной сосед, который до этого уже совершал подобные действия.
"Сегодня хотим встретиться с мэром города и провести собрание с жильцами", — прокомментировали горожане.
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