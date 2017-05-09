2 мая 2017, 12:45 Комментарии

В Караколе уничтожили высаженную аллею кленов. Об этом K-News сообщили жители города.

По их словам, в прошлую субботу в рамках городской инициативы на улице Касыма Тыныстанова жильцы близлежащих домов совместно с воспитанниками детских садов высадили клены.

"Сегодня мы обнаружили, что все деревья выдернуты, у мусорных баков было обнаружено всего три дерева", — рассказали каракольцы.

Жильцы предполагают, что это сделал душевно больной сосед, который до этого уже совершал подобные действия.

"Сегодня хотим встретиться с мэром города и провести собрание с жильцами", — прокомментировали горожане.

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