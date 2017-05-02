Кыргызстан ждет цифровая революция

2 мая 2017, 12:50 Комментарии

Вы можете представить себе трактор, который работает 24 часа в сутки, причем без тракториста? Инженеры говорят о том, что в развитых странах по такому принципу в течение ближайших 10 лет будет работать половина всех тракторов. "Беспилотные" грузовики и такси – это уже реальность. Новые технологии кардинально меняют нашу жизнь. А вот готов ли к этому Кыргызстан? Об этом мы говорим с консультантом проекта "Таза коом" Талантом Султановым.

— Новые технологии, в первую очередь цифровые, меняют мир очень быстро. Сможет ли Кыргызстан включиться в эти глобальные процессы, получить от них выгоду?

— Я бы поставил проблему так: для нашей страны, как и для многих государств на планете, это вопрос выживания. Сможем ли мы ответить на вызовы времени или нас всех ждет очень печальное будущее? Обратите внимание, тракторы и другая сельхозтехника, не требующая работника – это только часть глобальной тенденции. В мире все меньше нужно людей, которые умеют выполнять малоквалифицированную, ручную работу. И все больше востребованы те, кто имеет образование и способен к интеллектуальной деятельности. Первых ждет прозябание на нищенском уровне, в лучшем случае выживание за счет каких-то мизерных пособий. У вторых открываются огромные перспективы.

Это не только касается Кыргызстана. К примеру, в середине 2016 года китайский завод тайваньской компании Foxconn, известный по производству продукции Apple, заменил 60 тысяч сотрудников на роботов. Это только один из множества примеров. Считается, что в ближайшие четверть века, на глазах одного поколения, новые технологии создадут угрозу для существования 60% профессий на земле. Скажем, уже сегодня китайская компания, применяющая метод 3D (объемной) печати может за сутки "напечатать" детали для 10 двухэтажных жилых домов. Их сложат, как в конструкторе "Лего", и готово, можно въезжать. Если роботы окажутся дешевле труда людей, использовать будут роботов, не так ли?

— А что же делать?

— На этот вопрос тоже есть ответ. Кыргызстан в силу хорошо известных событий своей истории потерял много времени, утратил важные стартовые преимущества. Один небольшой пример: сейчас уже мало кто помнит, что в Каджи-Сае в Иссык-Кульской области на электротехническом заводе когда-то собирали электронные микросхемы для советских компьютеров. Ныне он выглядит так, будто пережил жестокий артиллерийский обстрел…

Были и другие предприятия, использовавшие современные для того времени технологии. Если сегодня их практически не осталось, это грустно. Но зато мы можем перенимать самые актуальные технологические решения, опираясь на опыт других стран. На уже не нужно изобретать каждый раз велосипед. Если сегодня в ЦУМе можно купить дрон с видеокамерой за 5 тысяч сомов, то зачем мы тут будем разворачивать их производство? Тем более, скоро цена снизится еще больше. А в 2007 году, не так уж давно, беспилотный летающий аппарат стоил $100 тыс., между прочим.

Во многом новые технологии упростят жизнь фермерам, помогут им реализовать свой урожай, спланировать посадки именно той продукции, которая в нынешнем году будет востребована на рынке.

Стране надо найти собственную нишу на мировом рынке. Но для этого необходимо, чтобы цифровые технологии пронизали всю нашу жизнь. Досадно, что этот процесс не стартовал раньше, хотя попытки такие были, еще в начале двухтысячных. Но какой смысл горевать о том времени, которое уже ушло, которого нет? Главное, что сейчас у руководства страны появилась политическая воля и понимание того, что нужно делать. Поэтому оно начало продвигать проект "Таза коом", в экспертную группу по которому я вхожу. В стране многое сделано с точки зрения развития оптоволоконной связи, интернет широко проникает в нашу повседневную жизнь. Настало время для качественного рывка.

Мы должны взять весь накопленный передовой опыт и по возможности быстро воплотить его в Кыргызстане. Быстро, и без ошибок, потому что новые технологии таят в себе не только дополнительные возможности, но и определенные угрозы и опасности.

— Какие, например, угрозы?

— Это отдельный большой разговор. В двух словах, вопросы приватности и безопасности личных данных пользователей становятся важной на повестке государств. Самым беспрецедентно масштабным цифровым преступлением стала кража паролей от учетных страниц пользователей крупнейшей компании Yahoo в 2013 году… Наряду с политическими трениями между странами, происходят регулярные информационные кибервойны. Помимо взлома личных данных, информационные войны сопровождаются стратегиями дезинформации населения с помощью поддельных, "фейковых", как их называют, новостей и тому подобного. Новые каналы коммуникации берут на вооружение эсктремистские силы. Само по себе изменение привычного уклада жизни, к которому ведет "цифровая революция", может и будет порождать недовольство. На этом недовольстве и будут играть экстремисты. К этому также следует готовиться.

— Хорошо, а если физическую и низкоквалифицированную работу возьмет на себя электроника, чем все-таки люди у нас заниматься будут?

— Цифровой мир – это мир без границ. Совершенно неважно, где ты территориально сидишь, если например, ты пишешь компьютерную программу и потом отсылаешь ее заказчику. Та же Индия, не самая богатая страна мира, с большими социальными проблемами, получает в год 250 миллиардов долларов, которые ей приносят программисты. Стартапы в интернете приносят прибыль, независимо от того, где находится пользователь. Он через смартфон перечисляет платеж, и все. Работа найдется, но для этого нужно соответствующее хорошее образование.

Мы можем использовать свои страновые преимущества. На фондовых рынках, на мировых биржах появился феномен высокочастотного трейдинга акциями в публичном размещении, где решения принимаются моментально. В этой конкурентной "войне" преимуществом обладают компании, которые действуют быстрее даже не на миллисекунды, а наносекунды (т.е. одна миллиардная доля секунды). Кыргызстан очень удобно расположен с точки зрения географии в удобном часовом поясе между Лондоном, Стамбулом, Москвой и Токио (где расположены крупнейшие биржи). За счет этого мы могли бы стать крупным биржевым центром. Но беда в том, что для этого мы не должны читать в газетах новости, как на днях: "При проведении весенних полевых работ случайно оборвали кабель, оставив ряд областей Кыргызстана без интернета". То есть такие вещи должны быть исключены в принципе. Нужны надежные суперскоростные линии, иначе никакой трейдинг невозможен.

— Но "Таза коом" потребует значительных вложений?

— Не таких уж больших. Как я уже говорил, стоимость как программного обеспечения, и аппаратной части. Деньги нужны. Есть, конечно, доноры, но в процесс будет вовлечен и бизнес. Например, для банков и страховых компаний вопросы электронных платежей, электронной цифровой подписи и так далее – это вещи жизненно важные. Они готовы вкладывать средства в то, чтобы они появились. Очень большой потенциал есть в электронной торговле и многом другом. Ряд вещей предприниматели будут готовы сделать вообще бесплатно, поскольку тем самым качественно растет для них рынок. Главное – добиться видимых результатов в сжатые сроки. Тогда люди поверят в то, что цифровая революция – это благо для Кыргызстана.