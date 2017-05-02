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Президент поручил оказать всем помощь, кого коснулась трагедия на юге КР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359227_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423662-ru.html

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2 мая 2017, 12:25       Комментарии

Алмазбек Атамбаев сегодня, 2 мая, принял министра чрезвычайных ситуаций страны Кубатбека Боронова. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В ходе встречи министр доложил главе государства о ходе поисковых работ на месте схода оползня в селе Аюу айыльного округа Зергер Узгенского района Ошской области, а также проводимой работе по переселению людей в безопасные зоны, организации для них временного жилья и оказанию необходимой помощи.
Президент вновь выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что государственным органам необходимо принять исчерпывающие меры по оказанию помощи всем, кого коснулась эта трагедия.
Глава государства отметил, что причины и последствия произошедшей стихии показывают, что чрезвычайному ведомству нужно усилить превентивные меры, а органам местного самоуправления - пересмотреть методы работы по переселению людей, проживающих на потенциально опасных участках, чтобы обеспечить их безопасность и избежать тяжелых последствий природных катаклизмов.

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