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В Китае жениха задержала полиция на свадьбе из-за ненастоящих гостей

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359228_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423661-ru.html

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2 мая 2017, 12:26       Комментарии

На свадьбе в китайской провинции Шаньси (Shaanxi) произошел переполох, когда семья невесты поняла, что 200 гостей, приглашённых на торжество со стороны жениха, на самом деле не его друзья и родственники, а нанятые им актёры. Об этом пишет TJournal со ссылкой на Би-би-си.
Подозрения начались с разговоров, когда приглашённые начали утверждать, что они с женихом "просто друзья", затрудняясь при этом припомнить подробности знакомства. Впоследствии оказалось, что большинство из них - студенты и водители такси, каждый из которых получил по 80 юаней (около $12) за свои услуги. Один из гостей предъявил переписку с женихом в мессенджере WeChat, где они обсуждали сумму оплаты.
Как утверждается, до свадьбы пара встречалась три года и никаких подозрений не возникало, так как круги общения у жениха и невесты были абсолютно разными.
Мотивы поступка жениха на настоящий момент остаются неизвестными (как и то, нарушил ли он какие-либо законы). Некоторые местные СМИ пишут, что семья невесты не соглашалась на свадьбу, так как жених был беден, в связи с чем он решил не приглашать на свадьбу своих настоящих друзей и родственников во избежание возможного унижения. Так или иначе, по информации местного портала городских новостей Xibu Online, полиция проводит расследование произошедшего.

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