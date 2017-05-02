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Специалисты Google и Apple обучат IT-предпринимателей Бишкека

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359225_sp...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423660-ru.html

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В Бишкеке - курс на лето, хотя ночью дождь

2 мая 2017, 12:28       Комментарии

В июне 15 специалистов из Google, Facebook, Apple, LinkedIn, а также создатели своих IT-компаний прилетят из Силиконовой долины в Бишкек, чтобы провести тренинги. Об этом сообщил сотрудник компании Google, кыргызстанец Тилек Мамутов.
В течение 5 дней в АУЦА специалисты будут проводить тренинги о предпринимательстве в сфере IT. Они помогут составить бизнес-план, подготовить проект для привлечения инвестиций.
В состав команд-участников, с которыми будут заниматься менторы, можно попасть по итогам конкурсного отбора.
Подробности проекта здесь.

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