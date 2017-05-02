"Письма с фронта": виртуальная выставка

2 мая 2017, 12:39 Комментарии

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне Центральный государственный архив Кыргызской Республики подготовил виртуальную выставку "Письма с фронта".

На выставке представлены подлинные письма участников Великой Отечественной войны из фондов госархива.

Материалы выставки отражают военную действительность и быт солдат, неподдельный патриотизм, подлинные эмоции и чувства к родным и дорогим людям.

Ресурс создан еще в 2015 году, в текущем году экспозиция была дополнена новыми фронтовыми письмами.

Ознакомиться с виртуальной выставкой можно на сайте госархива.