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"Письма с фронта": виртуальная выставка

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359231_pi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423659-ru.html

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2 мая 2017, 12:39       Комментарии

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне Центральный государственный архив Кыргызской Республики подготовил виртуальную выставку "Письма с фронта".
На выставке представлены подлинные письма участников Великой Отечественной войны из фондов госархива.
Материалы выставки отражают военную действительность и быт солдат, неподдельный патриотизм, подлинные эмоции и чувства к родным и дорогим людям.
Ресурс создан еще в 2015 году, в текущем году экспозиция была дополнена новыми фронтовыми письмами.
Ознакомиться с виртуальной выставкой можно на сайте госархива.

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