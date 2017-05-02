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В столице КР завершился Первый Бишкекский форум культур

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/v-stolitc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423658-ru.html

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2 мая 2017, 12:19       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. В столице Кыргызстана завершил свою работу Первый Бишкекский форум культур, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Форум проходил с 27 апреля по 1 мая 2017 года. В нем приняли участие представители 20 стран пяти континентов, входящих в состав международных организаций - Россия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Украина, Словакия, Италия, Австрия, Молдова, Китай, Таити, Тайвань, Малайзия, Королевство Марокко, Кипр, Турция, Индия, Индонезия, Словения, Корея, Таиланд, Южно-Африканская Республика.
Целью мероприятия являлась организация культурного диалога, создания механизмов сохранения, взаимного обогащения, сближения и развития уникальных культур разных народов и цивилизаций.
Результатом мероприятия стало подписание Меморандума Первого Бишкекского форума культур.
Данное мероприятие было направлено на презентацию кыргызской культуры в рамках официальных международных организаций и национальных культур мира. Главная же задача проведения мероприятия - организация культурного диалога стран пяти континентов, создание механизмов сохранения, взаимного обогащения, сближения и развития уникальных культур разных народов и цивилизаций.

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