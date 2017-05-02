В Бишкеке состоится презентация новой детской книги "Балерина"

2 мая 2017, 12:27 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. В Бишкекском Хореографическом Училище им. Чолпонбека Базарбаева 3 мая состоится презентация новой детской книги "Балерина", сообщает пресс-служба международного общественного фонда "Инициатива Розы Отунбаевой".

"Балерина" - книга не только для тех девочек и мальчиков, которые любят танцевать, мечтают о балете и сцене, но и для всех ребят, которые хотят узнать больше о своей родине, ее замечательных и талантливых людях, о труде и упорстве, о том, как труден, но так увлекателен путь к вершине славы. Книга рассказывает о жизни маленькой девочки Бюбюсары, которая очень любила танцевать и стала великой балериной, прославив свою родину - Кыргызстан.

Множество рисунков и пояснений балетных терминов познакомят детей с чарующим миром балета!

Книгу, по инициативе Фонда, подготовила замечательная творческая команда: автор текста – Нурия Шагапова, художник – Жылдыз Бекова, редактор-корректор – Татьяна Кузьмина, дизайнер – Бек Жайчибеков.

Книга издана при поддержке Посольства Швейцарии в Кыргызстане.