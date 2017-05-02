Премьер С.Жээнбеков ознакомился с ходом реконструкции дамб в Сузакском районе

2 мая 2017, 12:32 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня в рамках рабочей поездки по Джалал-Абадской области ознакомился с ходом реконструкции дамбы № 12 в Сузакском сельском округе и дамбы № 4 в селе Благовещенск Сузакского района. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

О проделанной работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций в регионе и ходе реконструкции берегоукрепительных сооружений проинформировал заместитель министра чрезвычайных ситуаций Равшанбек Рысбаев.

Он сообщил, что в Сузакском сельском округе в результате проливных дождей 18-23 апреля 2017 года смыло 152 метра дамбы, из общих 1700 метров. В селе Благовещенск также в результате проливных дождей, смыло 360 метров из общих 6900 метров дамбы.

Равшанбек Рысбаев отметил, что на сегодняшний день ведутся все необходимые работы по реконструкции берегозащитных сооружений, для чего имеется все необходимые средства и техника.

Премьер-министр поручил соответствующим государственным органам обеспечить своевременную доставку всех необходимых строительных материалов для проведения реконструкционных работ.

"Берегоукрепительные работы необходимо начинать заранее, в летнее время. Также необходимо вести заблаговременную работу по информированию населения, взяв во внимание прогнозы специалистов", - отметил С.Жээнбеков.

Премьер-министр еще раз подчеркнул персональную ответственность руководителей соответствующих государственных органов и полномочных представителей Правительства в областях в обеспечении защиты населения и территорий в регионах от чрезвычайных ситуаций.