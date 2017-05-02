Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В школах Кыргызстана планируют ввести новый предмет "История религиозной культуры"В школах Кыргызстана планируют ввести новый предмет "История религиозной культуры"Специалисты Google и Apple обучат IT-предпринимателей БишкекаСпециалисты Google и Apple обучат IT-предпринимателей Бишкека

Премьер С.Жээнбеков ознакомился с ходом реконструкции дамб в Сузакском районе

 

Фотографии: kabar.kg

       

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423656-ru.html

Похожие новости

Премьер-министр с двухдневной рабочей поездкой находится в Джалал-Абадской области

Премьер С.Жээнбеков с рабочей поездкой находится в Джалал-Абадской области

Вице-премьер: Договор о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС — один из приоритетов работы совета ЕЭК на 2017 год

Обслуживание проекта "Безопасный город" на базе "Кыргызтелекома" обойдется дешевле, - вице-премьер Ж.Разаков

В Узгенском районе установлено 118 палаток для тех семей, которые проживали в оползне опасной зоне

2 мая 2017, 12:32       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня в рамках рабочей поездки по Джалал-Абадской области ознакомился с ходом реконструкции дамбы № 12 в Сузакском сельском округе и дамбы № 4 в селе Благовещенск Сузакского района. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
О проделанной работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций в регионе и ходе реконструкции берегоукрепительных сооружений проинформировал заместитель министра чрезвычайных ситуаций Равшанбек Рысбаев.
Он сообщил, что в Сузакском сельском округе в результате проливных дождей 18-23 апреля 2017 года смыло 152 метра дамбы, из общих 1700 метров. В селе Благовещенск также в результате проливных дождей, смыло 360 метров из общих 6900 метров дамбы.
Равшанбек Рысбаев отметил, что на сегодняшний день ведутся все необходимые работы по реконструкции берегозащитных сооружений, для чего имеется все необходимые средства и техника.
Премьер-министр поручил соответствующим государственным органам обеспечить своевременную доставку всех необходимых строительных материалов для проведения реконструкционных работ.
"Берегоукрепительные работы необходимо начинать заранее, в летнее время. Также необходимо вести заблаговременную работу по информированию населения, взяв во внимание прогнозы специалистов", - отметил С.Жээнбеков.
Премьер-министр еще раз подчеркнул персональную ответственность руководителей соответствующих государственных органов и полномочных представителей Правительства в областях в обеспечении защиты населения и территорий в регионах от чрезвычайных ситуаций.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум