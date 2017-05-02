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Со 2 по 4 мая в Боомском ущелье будут проводить принудительный спуск камней

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/so-2-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423655-ru.html

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2 мая 2017, 11:58       Комментарии

Для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта со 2 по 4 мая 2017 года на участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт (122 км Боомского ущелья) силами работников госпредприятия "НК "Кыргыз темир жолу" будут проводиться работы по принудительному спуску камней. Об этом сообщает пресс-служба КТЖ.
"Движение для автотранспорта со 2 по 4 мая 2017 года с 09.00 до 15.00 местного времени будет периодически перекрываться сотрудниками Управления патрульной милиции МВД КР. При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится, и будет проведен пропуск автотранспорта", — отмечают в пресс-службе "Кыргыз темир жолу".
Госпредприятие напоминает, что работы проводятся в светлое время суток при благоприятных погодных условиях.

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