Со 2 по 4 мая в Боомском ущелье будут проводить принудительный спуск камней

2 мая 2017, 11:58 Комментарии

Для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта со 2 по 4 мая 2017 года на участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт (122 км Боомского ущелья) силами работников госпредприятия "НК "Кыргыз темир жолу" будут проводиться работы по принудительному спуску камней. Об этом сообщает пресс-служба КТЖ.

"Движение для автотранспорта со 2 по 4 мая 2017 года с 09.00 до 15.00 местного времени будет периодически перекрываться сотрудниками Управления патрульной милиции МВД КР. При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится, и будет проведен пропуск автотранспорта", — отмечают в пресс-службе "Кыргыз темир жолу".

Госпредприятие напоминает, что работы проводятся в светлое время суток при благоприятных погодных условиях.