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В ЖК предлагают заложить в бюджет средства на установку видеонаблюдения во всех школах КР

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-zhk-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423654-ru.html

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В парламенте предлагают провести общую инвентаризацию населенных пунктов КР

Депутат предлагает провести инвентаризацию населенных пунктов, как Дачи Су и Аюу, которым не присвоен статус села или города

2 мая 2017, 11:59       Комментарии

Комитет по транспорту и коммуникациям обсуждает состояние безопасности на дорогах Кыргызстана.
В ходе обсуждений депутат Бакыт Сыдыков ("Республика – Ата Журт") отметил, что ранее было внесен приказ министерства образования о введении видеонаблюдения в школах Кыргызстана. Депутат поинтересовался, скольким школам ввели видеонаблюдение, и является ли эта норма обязательной.
В свою очередь министр образования Гульмира Кудайбердиева сообщила, что требовать введение видеонаблюдения в школах в обязательном порядке ведомство не может, так как средства государство на это не выделяет.
"Камеры устанавливаются за счет спонсорских средств или из специальных средств. В Бишкеке почти все 100% школ уже установили камеры, а вот по регионам точной цифры у меня нет", – сообщила она.
Депутаты предложили рассмотреть в бюджете 2018 года средства на установку камер во всех школах КР.

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