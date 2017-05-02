В ЖК предлагают заложить в бюджет средства на установку видеонаблюдения во всех школах КР

2 мая 2017, 11:59 Комментарии

Комитет по транспорту и коммуникациям обсуждает состояние безопасности на дорогах Кыргызстана.

В ходе обсуждений депутат Бакыт Сыдыков ("Республика – Ата Журт") отметил, что ранее было внесен приказ министерства образования о введении видеонаблюдения в школах Кыргызстана. Депутат поинтересовался, скольким школам ввели видеонаблюдение, и является ли эта норма обязательной.

В свою очередь министр образования Гульмира Кудайбердиева сообщила, что требовать введение видеонаблюдения в школах в обязательном порядке ведомство не может, так как средства государство на это не выделяет.

"Камеры устанавливаются за счет спонсорских средств или из специальных средств. В Бишкеке почти все 100% школ уже установили камеры, а вот по регионам точной цифры у меня нет", – сообщила она.

Депутаты предложили рассмотреть в бюджете 2018 года средства на установку камер во всех школах КР.