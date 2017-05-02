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Премьер-министр с двухдневной рабочей поездкой находится в Джалал-Абадской области

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/premer...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423653-ru.html

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2 мая 2017, 12:00       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков с двухдневной рабочей поездкой находится в Джалал-Абадской области, сообщает пресс-служба правительства.
Глава правительства ознакомится с готовностью и работой по профилактике чрезвычайных ситуаций, состоянием и ходом строительства ряда инфраструктурных и социальных объектов.
"В частности, Сооронбай Жээнбеков ознакомится с ходом реконструкции дамбы № 12 в Сузакском сельском округе, дамбы № 4 в селе Благовещенск Сузакского района, осмотрит состояние дамбы на реке Кара-Ункур в селе Сакалды Ноокенского района и ознакомится с последствиями оползня в селе Туштук Кара-Жыгач в городе Майлуу-Суу и в селе Курбу-Таш Узгенского района Ошской области.
Также Глава Правительства осмотрит дорогу соединяющую села Тайгараев и Тош-Кутчу Сузакского района, ознакомится с проектом по асфальтированию улицы Барпы сейил, улицы Токтогула, с ходом строительства подземного перехода на пересечении улиц Ленина и Нагимы Айтматовой в городе Джалал-Абад, осмотрит состояние моста Кокчогоз на реке Кара-Ункур и моста в селе Чкалов Базар-Коргонского района", – говорится в сообщении.
Кроме того, премьер-министр осмотрит, среднюю школу № 18 "Манас-1000" и среднюю школу № 6 в городе Джалал-Абад.
Накануне Сооронбай Жээнбеков 30 апреля и 1 мая, посетил и встретился с местными жителями сел Аюу и Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области, где накануне сошел оползень.
Напомним, трагедия произошла 29 апреля утром. Оползень накрыл 6 домов. Предположительно под слоем земли остались 24 человека. 30 апреля найдены тела троих. Поисковые работы продолжаются.

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